全球疫情嚴峻，第一線防疫人員備極辛苦！長期投入CSR（企業社會責任）的瑞助營造，助醫攜手防疫，4月即規劃與「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」配合，無償捐助建置「檢疫觀察區組合屋」。在短短11天、動員30名人力、挑燈夜戰趕工下，終於順利完工，今（21）日上午舉行啟用典禮。

瑞助營造捐贈的「檢疫觀察區組合屋」，共組置14間病房，將體溫超標、有感染疑慮的病患先隔離、留置觀察區四小時等待並進行防疫篩檢，跟一般病人做分流，以避免發生院內群聚感染的遺憾。同時，體貼也便利醫護人員可從護理站遠端觀察病人狀況，減少接觸的次數，提供大家一個不受風吹雨淋、能安心就診的環境。

瑞助營造董事長張正岳表示，選擇做「對」的事，善盡社會責任，結合本業的優勢、擅用核心能力，發揮建築專業價值，在此時醫療體系嚴峻的公衛防護機制上，向全體辛勞的醫療人員致敬 並貢獻一些心力！

為此，高醫院長侯明鋒、董事長陳建志、校長鐘育志均表示，感謝瑞助營造情義相挺、斥資200多萬元，為高醫添柴火增能量，檢疫組合屋就像一座「防疫安全堡壘」，在日益增多的採檢壓力下，有助醫、病雙方在檢疫過程更簡易且快速、精準。

愛的接力不會中斷！瑞助營造接續預計再與台南成大醫院合作，為其建置下一個防疫組合屋，助醫攜手防疫，暖心不遺餘力。

事實上，在疫情爆發初期，瑞助營造早在3月初已做好完善防疫措施，成立「瑞助新冠肺炎疫情應變中心」，由總指揮官張正岳領軍，訂定輕重緩急ABC三階段計劃，目前在「初階防疫C階段」，除了進行人員出入管控，內外業每位員工，所有進出的業主、廠商、工班等，每天皆需配合早晚測量體溫，著重及加強自我衛生健康並做好自主管理，將風險降到最低。

(工商 )