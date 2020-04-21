美國新冠疫情最嚴重的莫過於紐約州，在3月時，一位母親先被感染，結果將病毒帶回家，造成17個小孩也被感染，好在一個月來陸續恢復，母親說「這真是最可怕的經驗！」

住在紐約州門羅縣的布特妮（Brittany Jencik），含收養的小孩共有18個孩子。身為大家族的母親，每天都很忙碌，在3月中旬時，布特妮在沒有意識到的情況下，被感染了新冠肺炎，開始一家人的悲劇，因為一起住著的17個小孩接連被媽媽傳染。

布特妮表示，「我根本不知道自己在哪裡被傳染的，但我最早出現症狀，兩天後小孩們就接連出現症狀，我根本不敢回想這一個多月是怎麼渡過的。」現在一家人病情正在好轉中，也請專門的清潔公司來把家裡全部清毒一下。

負責消毒的清潔公司也說，「所有員工穿著核子戰爭時，能抵抗放射能的塑膠防護衣進去消毒，一般3個人可以消毒完的工程，我們這次出動了12人。」

目前美國感染人數已超過76萬人，光紐約州就有24萬8千人。

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(中時電子報)