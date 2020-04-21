受到新冠肺炎影響，許多地方都進行封城，不只對人造成影響，寵物也成為被「犧牲」的對象。

澳洲從3月18日發布緊急命令、23日開始鎖城，街上只有餐廳可以提供外帶服務，其他所有的服務都停擺。就這樣過了4個星期，住在雪梨的奧莉維亞（Hermione Olivia）愈來愈看不慣家裡13歲的公狗馬修（Mash）的長毛，美容沙龍又沒開，就決定自己幫牠剪毛。

剪著剪著，馬修原本蓬鬆的毛都不見了，而且表情看起來很哀傷。但奧莉維亞還是把自己第一次當美容師的照片貼上IG，結果卻惹來眾人的嘲笑：「天啊，好像羊駝的小孩！」、「感謝您在封城狀態提供讓我開心的事」，還有網友也承認自己的手拙「我把我家的狗剪得像松鼠一樣。」

澳洲目前已經將疫情控制住，相信馬修快要可以請寵物沙龍店幫牠剪回可愛的模樣了，不要再面露悲傷，再等幾天！

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(中時電子報)