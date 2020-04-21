敦睦艦隊出訪可說是我國外交處境的最好寫照，早年的出訪國都是美、日等大國，最近幾年卻大幅縮水，南太平洋成為最常去的地方，過去還可以到索羅門、吉里巴斯，如今都一一斷交，今年只剩帛琉一個，可預見的未來因為邦交國愈來愈少，加上巴拉圭、史瓦帝尼、教廷為內陸國，能去的地方屈指可數。

民國50年代我國還是聯合國的常任理事國，外交地位今非昔比，日本、美國是我國海軍敦睦艦隊必到之處，甚至連澳洲、紐西蘭都有中華民國海軍的蹤影。

民國60年退出聯合國後，台灣國際地位迅速滑落，南韓是少數與 台灣維持外交關係的亞洲國家，自然而然成為敦睦艦隊經常造訪之地 。另外，南非、沙烏地阿拉伯也常是遠航目的地。

進入民國80年代，台灣的國際空間更形壓縮，大國紛紛與台灣斷交，敦睦艦隊出訪地點遂轉移到中美洲及南太平洋島國。即使如此，也常因政治干擾，而臨時變更靠泊港口，例如馬紹爾就曾拒訪，菲律賓甚至要求不得懸掛國旗。

此外，敦睦艦隊還常出特別任務，有一年印尼發生暴動，敦睦艦隊 即受命撤僑。敦睦艦隊主力最早是已除役的山字號巡防艦，如泰山、福山等，之後改以陽字號驅逐艦擔綱，目前均已由二代艦接手。至於旗艦，早年是521玉台號修理艦，後來是由國造的530武夷艦負責，今年則是532磐石艦。

(中時電子報)