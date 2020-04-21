新冠疫情引發各地失業潮，勞動部推動「安心即時上工」計畫，卻因申請門檻高，新北市近6成求職者資格不符被打回票，媒合率僅4成2，新北市長侯友宜今向中央喊話，盼放寬資格限制，否則真正有需求的弱勢民眾看得到、吃不到，「等到大家都沒飯吃了，才來給幫忙，那就太慢了！」

勞動部推動「安心即時上工」計畫有資格限制，民眾必須投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元以下。

新北市今上午召開新冠疫情應變會議，會中勞工局長陳瑞嘉報告，新北市提供1500個「安心即時上工」名額，受理迄今將近2周，僅400多人符合資格，多數因投保資格不符規定、或是跨縣市來新北工作，無法適用方案等原因，只能被迫打回票。

侯友宜表示，安心即時上工計畫立意良好，但1500個名額中，僅400多人符合資格，可見計畫本身有盲點，建議中央儘速放寬資格，否則很多弱勢族群而言根本做不到，恐讓勞動部美意被打折扣。

侯友宜說，各局處有任何問題都應立即匯報中央，勞工局長陳瑞嘉應直接打給勞動部長，儘速說明執行狀況與難處；對此陳瑞嘉回應，反映很多次了，中央表示有在研議中。

(中時 )