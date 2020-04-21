國際油價崩盤！西德州中級原油（WTI）5月合約結算價，周一收盤出現-37.63美元，為史上首見負值，拖累能源類股走低。專家警告，許多美國石油公司先前已經背負債務，如今恐倒成一片。

CNN報導，新冠肺炎大流行，導致原油需求驟降，全球原油儲存空間告急，而俄羅斯與沙烏地阿拉伯過量的供應仍持續中。油市黑天鵝使油價暴跌，美國頁岩油公司恐怕無法賺錢，周一美國五月交割的原油期貨轉為負數，成為石油市場史上最糟糕的一天，儘管6月合約價位在20美元以上，仍是災難性的價格。

挪威能源諮詢公司Rystad Energy頁岩研究部門主管Artem Abramov表示，30美元的價位已經很糟糕了，若油價掉到20美元，甚至10美元，對油企來說將是一場噩夢。

由於許多石油公司在榮景時背了太多債務，有些企業恐無法熬過這場低潮。根據Rystad Energy估計，油價若在20美元，2021年底會有533家石油探勘和生產公司聲請破產，若油價降至10美元，則可能會有1100家以上的公司聲請破產。如今石油業只希望油價跌到負值是因為期貨合約轉倉出現的偶然現象，重點是石油賤價的情況會維持多久，如果很快反彈，許多油企就能避免破產。

紐約西德州原油5月交割期貨價格周一崩跌逾300%，並出現史上首見負油價。對此，高盛大宗商品全球研究主管Jeff Currie警告，油市的瘋狂走勢，可能還會持續好幾周。

(中時電子報)