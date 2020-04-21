鄭姓男子去年6月間深夜見女子獨自返家，尾隨女子到1處草地，自後強抱對方，將對方推入草叢，撫摸她胸部、下體猥褻，要進一步性侵時遭對方反抗而未遂，鄭男遭檢察官起訴後，被害女子向台北地檢署申請犯罪被害補償，檢方補償她因被害而請假2天的薪水以及精神撫慰金共15萬2500多元。

檢方調查，去年6月9日凌晨，鄭男酒後行經新北市新店區某路口，見被害人獨自返家，認有機可乘，尾隨對方至1處草地，強行環抱對方，摀住她口鼻，避免她出聲呼救，再將她推入草叢內，用手撫摸她胸部及下體。

鄭男拉下拉鍊，欲性侵對方時，被害人極力掙扎反抗而未得逞，鄭男見被害人手上握住行動電話，怕她打電話求救，遂搶走她手機並逃離現場。北檢已經依妨害性自主罪嫌起訴鄭男，全案由法院審理中。

被害人日前向北檢申請犯罪被害補償，請求補償她因手機損壞的維修費用7000元，另她因心情害怕，腳也受傷，不能久站，無法上班，只好找人代班，請假2天，損失2天薪水，以及她因擔心害怕只能搭小黃上班的車費2950元，以及精神撫慰金。

北檢審議後，認為被害人申請手機維修費、計程車費用等項目因非生活必需，予以駁回外，至於被害人因此2天無法上班請假，屬於減少勞 動能力項目，獲准補償2天薪水2500多元，另補償其精神撫慰金15萬元，共計補償她15萬2500多元，檢方日後將向鄭男追償這筆錢。

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(中時 )