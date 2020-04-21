美軍EP-3E型電子偵察機今（21日）8點半左右，又出現在巴士海峽上方空域，根據專門追蹤飛機的專業網站（Aircraft Spots）在上午8點39分，在官方推特上貼文顯示，1架美軍海軍EP-3E電偵機，從東往飛越巴士海峽進入南海，這已將是自3月25日至今，美國軍機第17次出現在台海周邊。

據了解，由於大陸遼寧艦所組成的艦隊，目前仍在南海活動尚未返回母港，因此美軍也動作頻頻，上次美方軍機飛越台海周邊，是在1架P-3C反潛機，飛行路線幾乎與今天相同。

(中時電子報)