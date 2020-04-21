帛琉是我國海軍的傷心地，2006年曾發生史上第一次拋錨意外，成功級軍艦卡在當地動彈不得，海軍緊急派員搭飛機馳赴現場救艦，想辦法要把故障的軍艦拖回台灣，今年又發生防疫意外，海軍再度成為眾矢之的。

根據中國時報報導，官員當時指出，由於帛琉缺乏軍艦修護設備，只能拖回來再處理 。海軍評估，由於海軍大字號救援艦「從未出國」，速度也很慢，這麼遠的行程是否有風險仍須考量，因此最後也可能委託外商以貨輪拖 回。

海軍另外也準備緊急加派另一艘成功級「岳飛艦」和一艘大字號救援艦趕赴帛琉，準備以拖船方式帶回，並派遣維修人員搭機趕往帛琉「救艦」。

出事的敦睦艦隊一周前才從高雄秘密啟航，帛琉是敦睦行程第一站，未料就發生這起海軍前所未見的國外「拋錨」事件。

海軍將領指出，帛琉的馬拉卡港本來就是危險海域，過去曾有多艘美軍軍艦在這港口發生意外。海軍初步研判，「鄭和艦」進港時，可 能因引水人員未順利導航，導致軍艦(車)葉意外觸碰水下礁石而受損，失去動力。所幸艦上官兵均安，船體也未受損進水。

(中時電子報)