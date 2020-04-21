國際油價周一（20日）破天荒慘跌到-37美元之後，美國總統川普稍早表示，打算利用油價重挫，採購美國戰備儲油高達7500萬桶，消息傳出後，紐約5月期油強彈逾100%，暫報每桶1美元，價格回復正數。

美國西德州原油期貨價周一崩盤，破天荒下跌至負值，川普趕緊出來表示正尋求購買7,500萬桶戰備儲油，一切正等待國會批准。

他認為，西德州期油跌至負值只是市場買賣的「短暫性」現象，並非油市本身出狀況，現在正是買油的最佳時機，因為以目前價格來購買石油很划算。

川普強調要等待國會授權撥出購買經費，才會買進這7,500萬桶戰備儲油，並考慮停止向沙烏地阿拉伯採購原油以填滿國內的儲油空間。

本來川普在3月宣布要購買7,700萬桶戰備儲油來穩定油價，但由於所需要的30億美元預算經費，並未被包含在2兆美元的振興經濟措施裡，迫使能源部取消購買計劃。

根據能源部資料，目前美國獲得授權的戰備儲油空間為7億1,350萬桶，迄上周五止戰備儲油已儲存至6億3,500萬桶。美國媒體報導川普有意把戰備儲油空間擴大至10億桶以買進更多原油。

(中時電子報)