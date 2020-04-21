吳映潔（鬼鬼）上黃鴻升（小鬼）、關韶文主持的直播節目《聊聊大明星》，遭黃鴻升爆料鬼鬼從出道就喜歡學他，還曾經模仿他簽名旁邊的小鬼圖案，沒想到話沒說完，鬼鬼就表示：「那個圖案我拿去註冊專利了。」讓黃鴻升當場晴天霹靂、激動表示：「所以現在變成我模仿你嗎？根本是品牌蟑螂。」笑翻眾人。

被問到維持身材的祕訣？身為鬼鬼閨密的關韶文忍不住爆料：「鬼鬼都只約比他胖的人運動，看起來就會是最瘦的。」更請到同為受害者的鬼鬼髮型師現身說法，加碼控訴鬼鬼喜歡運動完約吃飯，「但只吃兩口，剩下的都要我們幫忙吃。」接連爆料讓鬼鬼跳到黃河洗不清，直呼：「我真的沒有這樣想、演藝圈太險惡了！」

此外，鬼鬼也化身一日廚娘，挑戰「400次咖啡」抹茶版；信心滿滿表示直播前先查過做法，不料做出來的成品卻超醜，遭主持人嫌棄像「ㄆㄨㄣ」。而出道至今將滿15年的鬼鬼也將於今年發行新專輯，擔綱主演的舞台劇《莎姆雷特》也將於8月21至23日登場。

鬼鬼挑戰最近爆紅的「400次咖啡」抹茶版，最後成品被笑像「ㄆㄨㄣ」。（圖／蝦皮提供）

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(中時電子報)