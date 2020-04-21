新冠肺炎疫情嚴峻，全球已有247萬人確診、17萬人因此喪命，讓人聞之色變。秘魯一名41歲孕婦因身體不適，在預產期前就住院；由於她有肺炎現象，所以孩子一生下來就馬上進行篩檢，沒想到才16小時就確認新生兒感染新冠病毒，被醫生懷疑可能是「母體傳播」。

專精兒童急重症醫學的醫師吳昌騰表示，這起感染發生在秘魯，該產婦是第三次懷孕，過去有剖腹產和糖尿病史，這次懷孕33周時出現低燒和進行性呼吸急促等症狀。她隨後住院，發現白血球、血小板、淋巴細胞均低於正常值，兩邊肺葉也出現肺炎跡象。

肺部X光片。（圖／來講兒科急診的543-吳昌騰醫師 臉書）

除此之外，她做鼻咽拭子的新冠病毒檢測呈現陽性，新冠病毒血清學檢驗呈現陰性，她的丈夫和2名孩子也同時確診感染新冠肺炎。她出現病症後第5日開始呼吸衰竭，必須戴上呼吸器治療，接著緊急接受剖腹產，「出生後立即隔離新生兒，沒有延遲夾緊臍帶或皮膚接觸。」

不過就在分娩後16小時，新生兒鼻咽拭子的新冠病毒檢測呈現陽性，而新冠病毒的免疫球蛋白IgM和IgG均為陰性，確診感染新冠病毒。新生兒直到出生後6天都還有病症，不過肺部沒有症狀；母親到了產後第4天，也就是發病以來的第9天，血清檢查免疫球蛋白IgM和IgG則是陽性。

吳昌騰表示，祕魯醫護人員認為，新生而在剖腹過程中遭到感染的機率非常低，懷疑可能是嬰兒在母體子宮內就已受感染，並認為新冠肺炎有「母體傳播」的可能。吳昌騰說：「但這也僅是個案，目前還需更多案例佐證。懷孕的準媽媽們還是要小心防護！」

吳昌騰提醒孕媽媽多加留意。（圖／來講兒科急診的543-吳昌騰醫師 臉書）

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(中時電子報)