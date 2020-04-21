台灣爆發首宗艦隊群聚感染，台中市確診3例，中央發出24萬通提醒警訊，引發收到簡訊民眾恐慌，市長盧秀燕21日表示，很多人接到擔心不已，不只打1922電話，市民專線1999都被打爆，連她都接到很多民眾電話表示不知所措，這段時間民眾要做好自主健康管理，可以外出，但必須要佩戴口罩，口罩現在是2周9片需求性高，希望中央不要再援外了。

「大概很多人一輩子沒有接過這種簡訊」，盧秀燕說，疫情當下，有很多的民眾非常緊張，包括我在內及很多的首長，市政府相關單位，昨天紛紛接到民眾打電話詢問「我收到這簡訊要怎麼辦？」

盧秀燕表示，收到簡訊的民眾急著問「我需要去篩檢嗎？我要不要居家檢疫？」現在透過各種管道，也特別跟收到簡訊的市民朋友們報告，「收到簡訊不要驚慌」，因為政府已經幫你查出來，你曾經到過這些足跡熱點的地方，這段時間密切注意自己的健康，如果身體有不適的話，一定要迅速就醫。

她說，也希望這兩周當中，民眾要自主健康管理期間，能夠帶口罩出入公共場所，但也有民眾詢問，「問題是我口罩不夠」，2周發9片不夠，如果每天戴口罩，這2周的口罩不足

，因此把大家的心聲轉達給中央，希望中央能注意到，目前國內口罩需求大，目前不要再援外。

如果昨天有接到24萬通之一簡訊的市民朋友們，怎樣加強防疫觀念？盧秀燕說，希望國內口罩能夠優先滿足，讓他們在未來的2周當中，注意自我健康保護，也保護別人，這段時間隨時注意身體健康狀況。

(中時 )