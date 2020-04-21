基隆市長林右昌表示，該個案在放假後整整兩天都待在高雄，足跡非常單純。（吳康瑋攝）

基隆一名敦睦艦隊士兵確診染疫為案409，基隆市政府據個案記憶率先公布時間為17日晚間9點20分從台北搭國光客運1813路線返回基隆，並指出全車有37名乘客，但經過衛生局事後調閱監視器，卻發現該名確診士兵搭乘的確切時間為晚間9點35分，與市府公布時間足足落差15分鐘，而該班次滿載共45名乘客。

對此，衛生局21日指出，經過調閱國光客運監視器仔細比對，由於個案記憶落差，出現15分鐘的誤差，確認個案於17日晚間9點35分在國光客運台北車站搭乘1813路線返回基隆，抵達基隆時間約為10點05分，之後沒有逗留其他地點，直接步行回家。

基隆市長林右昌表示，該個案在放假後整整兩天都待在高雄，足跡非常單純，後來直接搭乘客運回基隆，為該客運第28位上車的乘客，坐在司機側第3排座位，全程依規定戴口罩且未與其他乘客交談，他強調會盡力先匡列一名坐在旁邊的乘客實施居家隔離，林右昌指出，隔壁為第16名上車的乘客，年紀不大，他呼籲乘客主動連絡市府防疫專線或1922。

針對同車數十名乘客的蹤跡，記者電洽後衛生局指出，目前還沒有任何一名同車旅客主動聯繫，但會先調閱監視錄影帶，加強尋找坐在確診個案隔壁的乘客，並請同車旅客請主動聯繫市府，以免疫情擴散。

此外，衛生局表示，該個案接獲通知後，由母親騎機車載他到八堵車站等候軍方載送到台北市的檢疫所集中採檢，個案目前在台北市的醫院接受治療，衛生局已針對基隆和八堵火車站及市區地下道等個案行經路線全面消毒，並匡列6名同住家人實施居家隔離，目前仍未傳出不適徵狀。

(中時 )