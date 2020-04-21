海軍群聚感染，其中300多名官兵設籍高雄，疫情嚴重升溫，眼看22日將開為期3天的臨時會，議員、官員、記者室內群聚，高市議會忙著全面消毒，但針對議事廳內恐有大批議員湧入，如何維持1.5公尺社交距離，議會正在傷腦筋。

高市議會表示，20日至22日召開第三次臨時會，採取高規格防疫措施，進入議會不僅要過酒精消毒、紅外線體溫量測、實名登記「三關」，21日還請工作人員針對議事廳進行全面消毒，特別加強麥克風消毒，以長效鋅物理性方式，維持48小時以上消毒效果。

由於海軍敦睦艦隊群聚感染，高雄疫情轉為嚴峻，高市議會為遵守中央流行疫情指揮中心「停辦室內超過100人以上集會及擴大社交距離」相關規範，用盡心思，由於是臨時會專案報告，只有市長、副市長及相關局處首長需要出席，官員席錯開坐，尚可維持1.5公尺社交距離。

此外，議會嚴格控管媒體人數，預先登記採訪，2樓記者席控制在32人，加上少數工作人員，每家媒體僅限1人進入，其他記者可至3樓旁聽席，並採梅花座拉開距離，臨時會期間為了防疫，旁聽席不開放一般民眾進入，可透過公益頻道或議會官網觀看臨時會直播議程。

然而據了解，議員人數如何管控才令議會傷透腦筋，高市66席議員，專案報告時可先登記，輪到質詢才進入議事廳，但臨時會開議、確認議事日程表時可能趨近於全部出席，議場內座位距離小於1.5公尺，屆時如何確保符合中央規定的社交距離，議會目前還在研究。

(中時 )