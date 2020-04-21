華為(Huawei)先前推出的 P40 Pro 奪得了專業相機評測機構 DxOMark 評為當前手機相機第一位。在這樣的地位上，華為竟然又爆出誤用數位相機照片作為手機相片的事件，實在令人不解。

華為近日為宣傳手機拍照效果，舉辦「華為新影像大賽」，並在新浪微博上推出宣傳影片，並且註明「由華為手機拍攝」。不料，竟然被眼尖的網友，一位風景攝影愛好者 Jamie-hua 發現，有好幾張照片相當眼熟。經過查詢，發現這些照片的 Exif 資訊都寫明是由 Nikon D850 所拍。這一點可說是跟影片備註了照片是由華為手機所拍很明顯牴觸！

微博網友 Jamie-hua 踢爆華為宣傳手機攝影比賽的影片誤用數位相機照片。(摘自新浪微博)

對此，華為終端雲服務在事後回應，指出「華為主題新影像社區」宣傳影片中，共有多位攝影師的 30 多幅照片。是為了鼓勵使用者能將更多攝影作品分享到社區中。會註明這些照片都是由華為手機所拍，乃是小編的疏忽所致。華為表示未來將會更認真，杜絕這類事件重複發生，不辜負消費者厚愛。

微博網友 Jamie-hua 踢爆華為宣傳手機攝影比賽的影片誤用數位相機照片，華為官方證實，是因為小編失誤所致。(摘自新浪微博)

這已經不是華為第一次發生將數位相機的照片用於手機宣傳之中。最起初是發生在 P8、P9 手機宣傳期，之後則是在 2018 年 8 月在印度的 Nova 3 手機宣傳應片中，利用數位相機相片當作手機實拍效果來宣傳。雖然這一次，華為將責任歸咎於小編粗心，但難道小編執行的內容發出前，都沒有主管監看、審閱？以華為當前在手機產業的地位與影響力來說，又發生這麼低級的錯誤，實在是很說不過去。

(科技)