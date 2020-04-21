近期國際原料價格走跌，但基本金屬因預期供給減少逆勢上攻，倫敦金屬交易所（LME）期鎳20日大漲4%，突破每噸1.25萬美元，來到逾1個月高點。隨著本月鎳價止跌反彈，且回到每公噸1.2萬美元以上，有助拉抬5月不鏽鋼價跟進止跌反彈。

倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨4月20日多數上漲，因疫情對礦商的生產造成衝擊，供應預期下滑。期鎳上漲472美元或漲幅4%，為每噸12514美元。

本月以來全球金融市場逐步回穩，雖原油期貨重挫，但LME鎳價止跌反彈，站回每公噸1.2萬美元之上；隨著主要原料價格止跌，大陸鋼廠已陸續調升不鏽鋼價，有助拉抬台灣不鏽鋼價5月止跌。

另外，因應全球新冠疫情帶來的鎖國封城影響，上游大廠唐榮(2035)採取減產措施因應；唐榮4月產能下調50%，希望能減產保價。

從鋼價來看，第一季不鏽鋼價隨著鎳價回檔，第二子。上月不鏽鋼主要原料LME鎳價一度跌落至每公噸1.1萬美元之下今年新低，加上市場買氣平淡，4月不鏽鋼價因此調降。唐榮4月內銷盤價也同步調降。

回顧第一季，LME鎳價走跌，不鏽鋼價1月大致平盤，2月轉為開低盤，燁聯(9957)主力產品300系熱冷軋不鏽鋼產品2月每公噸各下調1500元，外銷每公噸下調30美元。3月則為平盤。

第二季來看，4月不鏽鋼價開低，隨著鎳價回穩，5月鋼價有機會止跌反彈，但疫情持續延燒將壓抑市場需求，預料第二季鋼價仍是震盪之走勢。

(時報資訊)