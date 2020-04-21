受到新冠肺炎疫情延燒，中鋼(2002)6月內銷盤價再開低，開月盤的產品價格均較5月再度調降，指標產品熱軋每公噸大降900元，跌幅近6%且價格持續探底。上半年鋼價先彈後跌，第二季鋼市旺季不旺，鋼廠營運仍呈壓。

受到新冠肺炎疫情延燒，影響鋼市需求，亞洲鋼價第二季由漲轉跌；中鋼也跟進降價，雖4月曾小漲，但5月內銷盤價隨即開低，熱軋鋼板每公噸降300元，將4月剛調升的300元盡數回吐。周一開出的6月內銷盤價持續開低，上半年鋼價呈現跌勢。

受到全球疫情持續延燒與各國鎖國封城影響，中鋼20日開出的6月內銷盤價，全面調降熱軋等六項鋼品價格，平均每公噸降600～900元。展望後市，中鋼董事長翁朝棟表示，預期鋼價第二季是停損點，第三季起鋼價可望從谷底向上，也就是第三季原本淡季市場，將呈現「淡季不淡」景象。

中鋼第二季鋼價續降，恐將持續虧損。中鋼集團中鴻(2014)5月盤價也將再開低盤，對營運亦不利。相關物流及下游廠新光鋼(2031)、燁輝(2023)、盛餘(2029)本季受到中鋼價格走跌，整體也都對本業有不利之影響。

鋼鐵股未跟上前波台股反彈行情，今早台股重挫逾200點，中鋼股價走低，鋼鐵股也持續弱勢。

(時報資訊)