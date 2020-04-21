為因應低接觸消費趨勢，統一超(2912)7-ELEVEN宣布即日起於X-STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版、智FUN機推分流消費、非現金支付推超值點數回饋、交貨便平台首次推離島優惠等多元服務，期望能提供安心消費的場域。

新冠肺炎疫情未止，為因應低接觸消費趨勢，統一超7-ELEVEN於X-STORE一號店未來超商店內，全新開發且通過商檢具專利的「掃描式微波爐」，即日起新增QRCode功能，只要將鮮食商品上的QR Code二維條碼置於微波爐的掃描感應器下，即可自動辨別需微波的時間，無須再按鈕操作，減少人、機接觸頻率。

7-ELEVEN表示，升級為二維條碼是目前趨勢，微波爐透過讀取QRCode可設定不同火力及秒數，使商品透過多段微波設定達到最適的加熱程度，讓食物更好吃。

7-ELEVEN觀察到防疫期間民眾少上餐廳且多就近解決三餐，7-ELEVEN智FUN機目前總鋪機數超過440台，其中工業區的機台業績成長幅度較明顯，較去年同期成長20%，各商圈以飲品、早正餐、零食等較為暢銷；7-ELEVEN後續除了積極佈點，支付工具方面，在現金、icash2.0、悠遊卡之外，近期也將陸續於各機台新增一卡通支付功能，未來將可使用三大電子票證支付；面對疫情，門市補貨時亦會針對較常觸碰到的取貨口、操作面板進行消毒，讓長時間待在商辦、工業區上班的消費者，透過分流消費、減少接觸更加安心。

除設備升級，7-ELEVEN為讓商品更好吃，至少測試上百個商品來確認最適的微波火力與秒數，以及如何分段微波、QRCode的大小及編碼方式等，目前有超過70款鮮食商品可使用QRCode掃描微波，包括熟菜、沙拉、調理麵包、米食、便當、飯糰及鮮食麵等。目前「掃描式微波爐」2.0於X-STORE一號店共導入5台，開放一般消費者自助微波使用，為服務更多消費者，未來將擴大導入，提供嶄新的便利消費體驗。

(時報資訊)