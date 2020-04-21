根據美國媒體報導指出，公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波在玩NBA 2K遊戲的時候沒有選擇自家球隊，而是挑選了勇士，此舉讓外界不禁聯想了起來，字母哥難道有興趣在明年投奔舊金山嗎？

阿提托康波在這款遊戲用勇士隊來與對手的勇士隊正面交鋒，字母哥的先發球員分別是柯瑞、羅素、克雷湯普生、卓雷蒙格林以及考雷史坦，而且在直播選完球隊和陣容的時候面對鏡頭露出了笑容，可見得相當滿意這樣的選擇。

先前就曾傳出阿提托康波可能改披勇士戰袍的流言，而且公鹿與勇士在對戰過後，柯瑞與字母哥一起玩遊戲，外界視為柯瑞代表勇士招攬字母哥的舉動，但兩人隨即否認這項消息。

阿提托康波本季場均29.6分、13.7籃板、5.8助攻，很有機會蟬聯例行賽MVP殊榮，而字母哥與公鹿的合約將在2021年夏天到期，公鹿正在想辦法提前續約，但字母哥至今絲毫不為所動。

勇士渴望在明年夏天追尋字母哥，而這個希望就得寄託在字母哥沒有提前與公鹿續約，就在NBA停賽期間字母哥在遊戲中的選擇是否代表著潛意識的念頭呢？就讓我們拭目以待吧！

(中時 )