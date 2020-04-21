桃園航空城公司董事長王義川挨批藐視議會，被轟出議事堂。(蔡依珍攝)

總經理許又銘(後)澄清只是行政程序。(蔡依珍攝)

桃園航空城公司傳出將公開發行股票，引爆藍營議員怒火，直指去年偷投資亞矽創新公司賠掉500萬，如今議員又被蒙在鼓裡，痛斥藐視議會，董事長王義川甚至被轟出議事堂，航空城公司澄清只是行政程序，強調已經議會同意，市府作價69億元土地給公司才要依法增資。

桃園航空城公司21日赴議會工作報告，議員劉茂群將王義川請出議事堂，怒指航空城公司眼裡根本沒有議會或議員的存在，直言去年在完全沒有知會議會及議員的情況下，偷偷投資桃園亞矽創新公司500萬卻血本無歸，爛帳還沒有算完，又傳出要公開發行股票，「這麼重要的事情，居然裝聾作啞，沒有向議會報告或知會！」，怒斥桃園航空城公司蓄意逃避議會及議員監督，渺視、不尊重議員，根本是「體制外」公司，強調每一分錢都是納稅錢，不是航空城或桃園市長鄭文燦口袋的錢，要求赴議會專案報告。

議員陳美梅也質疑公開發行股票的方式以及對象都不明，不解未來誰會是最大股東？黃婉如也直指航空城公司連年虧損上億元，去年9月搬家後，16名員工使用多達397坪辦公廳舍，對比市府內部擠到上班都缺氧、臉發紅，斥航空城公司為所欲為，根本是不良體質的公司，且發行股票1月送經濟部核定，去年底工作報告隻字未提，「烏鴉變鳳凰後就為所欲為了嗎？」斥王義川：「請你站議事堂外是侮辱，要你好好反省！」高喊航空城公司應該廢除。

議員褚春來則緩頰，直指航空城公司是桃園市政府百分百持股，根本沒有公開發行問題，應該是本身資產增加、勢必的過程，感嘆董事長跟總經理：「這麼簡單都解釋不清楚！」但也直言，桃園航空城公司將斥資46億自行開發2萬多坪的亞洲矽谷創新研發中心，平均1坪蓋20幾萬，「以我在建築界的成本概念，不用一半就能蓋得很豪華！」斥花得都是市民納稅錢，市庫的錢一直賠進去、未來會是大錢坑，強調時代在變、3年後科技進步難以預估，以前WIFI建制花重本現在根本用不著，「你不知道廠商要什麼啦！」要求樽節支出。

總經理許又銘坦言，航空城公司2010年成立之初就有發行股票，由桃園市政府獨資投資、百分之百持股，沒有對外或縣市政府集資，強調是因桃園市政府、中華電信合資開發「亞洲．矽谷創新研發中心」破局，市府決定自辦，去年底經議會同意將土地作價給桃園航空城公司，公司增加69.33億元資產，依《公司法》和公司章程要申請資產變更、發行新股票，目前也在報主管機關經濟部同意階段，相關程序還在作業中，「只是行政程序，絕對沒有對外增加其他人投資！」

(中時 )