3年前台北市舉辦世界大學運動會閉幕典禮，男子陳俞璋帶著有TAIWAN字樣旗幟在觀眾席，遭特勤人員搶下旗幟，陳男訴請國家賠償；台北地方法院判決國家安全局須賠償10萬多元，但台灣高等法院認為，特勤人員有效排除危害且避免衝突發生，逆轉判決免賠確定。

陳俞璋提告主張，他在2017年8月30日參與世大運閉幕典禮，就座東11區觀眾席，竟遭特勤人員強行奪走他手舉的旗幟，並強制將伊帶離現場，送至台北市松山警分局製作筆錄，國安局及北市政府等共同不法侵害他的言論自由等，須連帶賠償15萬950元。

台北地院判決國安局賠償10萬500元，但高院認為，當時正值副總統蒞臨會場之際，陳俞璋揮舞高舉大幅旗幟的行為及現場觀眾對立叫囂之情形，嚴重影響維安工作，構成危害及滋擾情事，且有即將發生無法預料之危害之虞。

高院表示，特勤人員勸導陳俞璋等人放下及收妥旗幟均無效後，即時取下旗幟排除維安障礙及預防危害，手段符合比例原則，核屬特種勤務條例所規範對特定維安區域之人員、物品所為合法且必要之措施及管制，不具違法性。

合議庭指出，特勤人員強制將陳俞璋帶離現場送至警察分局，即刻排除現場各種危害公共秩序行為之適當措施，不僅有效排除危害，平息副總統蒞臨現場之滋擾狀況，確保安全維護對象之安全，特勤人員措施合於法令不具違法性，判決免賠償，全案定讞。

(中時 )