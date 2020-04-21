警方查獲桃園無照小吃店疫情期間違規營業。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

新冠疫情持續發燒，中央流行疫情指揮中心下令自4月9日起，全國所有男女陪侍店家即刻停業配合防疫，但桃園市卻有1家小吃店「心存僥倖」違規營業，平鎮警分局21日凌晨接獲檢舉，臨檢突襲當場「抓包」，除告誡業者即刻停業外，並函報桃園市政府相關局處裁處。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，21日凌晨接獲民眾檢舉，平鎮區廣明路上1家小吃店傳出喧囂的卡拉OK音樂聲，疑似未配合政府防疫措施違規營業，警方立即派員前往臨檢，當場查獲該小吃店違規營業。

據了解，該小吃店已歇業兩年，新承接的林姓負責人近日重新裝潢準備開業，卻遇上政府防疫政策只得延後開幕，21日晚間試營運時，被警方臨檢查獲，員警當場告誡不得營業，並將相關資料抄豋，移請桃園市政府相關局處裁處。

平鎮警方表示，已將該小吃店列入重點查核對象，並要求該業者配合政府防疫措施，警方亦將持續稽查轄內酒店、舞廳、視聽歌唱等行業，並呼籲業者不要心存僥倖，違者將依法最高裁處100萬元罰鍰。

(中時 )