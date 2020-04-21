台江國家公園位於臺灣西南沿海，為我國第8座國家公園，擁有珍貴的濕地生態系，為介紹台江國家公園之美，中華郵政公司特以七股潟湖、黑面琵鷺生態保護區、網仔寮沙洲及四草紅樹林綠色隧道為題材，訂於2020年4月24日發行「台江國家公園郵票」1套4枚，郵票面額分別為6元、8元、15元及28元。

本套郵票圖案簡介如下：

一、七股潟湖(面值6元)：為古台江內海淤積陸浮遺跡，為沙洲與陸地圍成水域，沙洲阻隔外部海浪，讓潟湖內風浪相對平靜，加上與外海因潮口形成循環，成為物種生長的良好場域。漁民利用環境優勢在此養蚵、捕魚，各式蚵棚及定置漁網形成極具特色的產業景觀。

二、黑面琵鷺生態保護區（面值8元）：位於曾文溪口濕地，為出海口處的廣大泥灘地，因上游豐富營養鹽於此堆積，孕育眾多底棲與浮游生物，豐富食源吸引大量候鳥於秋冬過境或度冬，其中以瀕危物種－黑面琵鷺最受矚目。

三、網仔寮沙洲（面值15元）：孤立於七股潟湖西側海上沙洲，與頂頭額沙洲共同扼守七股潟湖潮口。沙洲中央高處為木麻黃林，樹頂端常見鷺科鳥類在此棲息、築巢，沙灘四周長滿馬鞍藤與濱刺麥等濱海植物，是觀察沙洲地形極佳場域。

四、四草紅樹林綠色隧道（面值28元）：四草濕地為臺灣紅樹林的家鄉，大眾廟後方水道，可欣賞台江地區紅海欖、欖李及海茄苳等3種原生紅樹林與水筆仔構成的優美紅樹林綠色隧道。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於4月22日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

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