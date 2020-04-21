美國原油期貨大崩盤，5月期貨不僅每桶原油跌破零美元，還一步挫低至負值，為什麼？相對布蘭特原油價，卻沒有如此的驚慌下殺。市場傳言，因5月期貨將截止交易，如果昨日不移倉，今將會收到龐大石油實物給你，那麼這些石油往哪堆放與儲存。

據側面了解，大陸微博網上，今討論最多的議題之一，就是美原油為何跌到淨值，還沒人要？據內行人解析，油價拼了老命下跌，仔細看下來，跌的都是5月的期貨。

因為5月的期貨在今截止交易，你昨天若不移倉，一手就是四萬加侖的石油實物给你，要往哪裡放？單是儲藏費就要虧死。所以到昨晚還没移倉的，拼命賣，不管價格，白送或是倒貼 ，怎麼樣都要把倉位平掉。

另外，移倉費用有多貴呢？用上周五的石油期貨數字來計算：若從五月移到六月，18塊美元（下同）賣，25塊買，就虧27%。而六月移到七月，25塊賣，29塊買，虧15% 。這麼移上一年，即使油價不變，光移倉費用，就讓你虧個精光。

據了解，目前6月的原油期仍是正軌交易，且係每桶20美元以上，該5月原油期貨大平倉，真是把不知情的投資人給嚇出一身汗來。

(工商 )