國際市場傳出到本月14日為止，已有俄羅斯、越南、泰國、柬埔寨等13個國家出台了限制農產品和食品出口，農委會主委陳仲吉表示我國小麥目前有六船正在裝船或運往台灣途中，到年底供應無虞，稻米庫存有86萬噸，一期收割預計有120萬噸，足供20個月用量，其他農產品與肉類也都供應無虞，希望消費者多用台灣農產品。

陳吉仲表示，總統蔡英文一個月前就已指示要注意糧食問題。未來小麥如果國際市場供應有問題，政府會考慮徵用二期農作3萬公頃土地種植小麥，目前自阿根廷採購的六船分別在靠港裝貨與航行途中，共約36萬噸。

過去我國稻米主要銷往中國大陸，去年開始有銷往新加坡，目前銷大陸的量有在減少，銷往他國增加中，政府會在安全無虞情況下辦理外銷。

根據世界貿易組織規範，糧食生產國發生食品供應危機時，有權暫停出口。但是鑒於各國因新冠肺炎疫情紛紛出台限制出口措施，世貿組織、聯合國糧食、農業組織和世界衛生組織3月底發表聯合聲明，呼籲各國不要採取過度的限制措施。

(工商 )