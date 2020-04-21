央行上月降息1碼，千萬以下自用住宅透過公股行庫貸款再降1碼，引發資金轉進房市話題，20年來國內共六波降息，前五波均帶動隔年房市交易量成長，又以2003年SARS時降息1碼，帶動交易量從34.9萬棟，隔年彈升至41.8萬棟，效應最明顯。房仲業者指出，房價高掛、稅制差異，這次降息對房市擴量效果恐為歷波最弱。

住商機構研究指出，自2000年以來過去國內總共經過五波降息，累計降息25碼，也帶動平均房貸利率從6.8%一路降至約1.8%，比對歷次五波降息與其前後建物買賣移轉棟數的變化，在降息後隔年交易量均成長。

2000~2001年間為紓解網路泡沫、911事件對經濟的衝擊合計降息10.5碼，2002年交易量增加了6.1萬棟；2002年為刺激消費再降2碼，隔年交易量增2.9萬棟；2003年因SARS再降息1碼，隔年交易量大增6.9萬棟；2008年間因金融海嘯共降息9.5碼，隔年交易量增0.9萬棟；2015~2016年間因國內負產出缺口擴大共降息2碼，2017年交易量增約2.1萬棟。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，過去因國內外重大事件衝擊經濟而降息，多能提振房市交易量，不過這次在央行這次大舉降息前，平均房貸利率已處於低檔，加上房價高掛，貸款利息減少不如房價下降有吸引力，買氣並未明顯拉抬，此外，目前產業發展及就業條件、稅制與過去不同，這波降息帶動的效果可能有限。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，過去20年房價翻倍成長，平均薪資成長幅度卻遠不及房價，儘管利率再探低，購屋負擔仍沉重，台商及海外資金回流雖對不動產市場有所挹注，但在經濟前景不明的狀態下，可能削弱投資置產意願，現階段仍以自用買盤為主力。低利環境與寬鬆銀根必然會造成資金流向保值、低風險標的，除自用型低總價外，也讓土地、收益型標的等產品更能受惠。

(工商 )