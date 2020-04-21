4月前三周機車掛牌數公布，累計今年以來（1/1～4/19）電動機車新掛牌數為24,930輛，年減15.88％，減幅遠高於燃油機車的2.30％及全體機車的4.03％。由國內電動機車上中下游產業鏈共同組成的SMAT台灣智慧移動產業協會指出，疫情當頭，電動機車產業已全力配合政府紓困，降價嘉惠消費者，但銷量依然低迷，主要就是政府對電動機車補助降低，並持續補助不環保的燃油機車。

SMAT台灣智慧移動產業協會強調：「台灣在這波防疫工作領先全球，有目共睹；可惜永續政策卻吊車尾，遭國際人士質疑台灣至今還在補助燃油車輛，不免抹煞了政府在其他方面的努力，相當可惜。」

Gogoro產品長彭明義表示，Gogoro的海外股東之一是在全球力倡環境永續議題的前美國副總統高爾，他因認同Gogoro的理念而注資認股，但高爾去年曾在會議中質疑，為何台灣不但移除2035年機車全面電動化的長期目標，從2020 年起甚至開始補助購買燃油機車？「說實在，Gogoro也被問得啞口無言。」

SMAT台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程表示：「今年以來電動機車掛牌總數降低，是一個極大的警訊，代表產業和政府共同努力了許多年，才培養出來的國內電動機車市場和生態系，很可能因為一個錯誤政策，就讓過去的努力功虧一簣。」

SMAT指出，機車是台灣數量最多的移動汙染源，總數高達1,400萬輛，其中只有37.89萬輛是移動過程零排放的電動機車，占整體比例只有2.7％；反觀絕大多數每天在路上跑的燃油機車，所排放的汙染物，對國人健康及環境永續都造成極大危害。以號稱「環保」的七期燃油機車來說，其PM及一氧化碳排放值都等同一部燃油汽車，絕對無法帶來環保貢獻，反而會影響全民健康。

時代力量立委王婉諭4月初也在立法院衛環委員會的質詢中指出，環保署在政策上雖然訂出溫管法的修法方向：補助民眾汰換電動汽機車、打造低碳交通、降低氣候變遷衝擊；但實際上今年開始環保署對新購電動機車補助卻歸零，「（政府）在實際作法上與政策方向並沒有一致，環保署應該在作法上修正，貼近原本預期的目標與政策。」因此王婉諭要求環保署，必須在一個月內針對新購電動機車的補助政策予以檢討，提出報告。

郭錦程表示，「台灣的電動機車產業鏈，是土生土長的台灣國家隊，也是潛力十足的台灣國家隊，然而政府2020年卻開始補助燃油機車，在永續政策上走回頭路，這不僅不利於台灣符合國際綠能減碳目標，更讓許多2019年才投入電動機車生產銷售，羽翼未豐的本土電動機車業者面臨極大衝擊。以歐洲腳步最快的挪威為例，在2025年就要禁售燃油車，但台灣竟然還在補助燃油機車。」

SMAT表示，台灣防疫工作已經成功做到世界第一，是全球典範！但現在卻因為補助購買燃油機車，被國際人士視為永續政策吊車尾，留下惡名，難免抹煞了政府與全民的努力成果。因此期待政策能以國民健康、環境永續、產業轉型為念，恢復對消費者的新購電動機車補助，藉由鼓勵電動機車發展，打造台灣成為低碳智慧交通的典範。

(工商 )