《中國新聞網》報導，大陸國家發改委21日表示，為增加市場豬肉供應，16日大陸國家發改委會同相關部門指導華商儲備商品管理中心順利組織了春節後第十一批中央凍豬肉儲備投放，共成交9665.6噸，平均成交價為每噸2萬3196.97元人民幣，截至目前，春節後共投放11批中央凍豬肉儲備，對豬肉價格形成有效引導，2月中旬以來豬肉價格呈現持續回落態勢。

(旺報 )