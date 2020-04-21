陸2月以來 豬肉價格持續回落 11:372020/04/21 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸2月以來，豬肉價格持續回落。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《中國新聞網》報導，大陸國家發改委21日表示，為增加市場豬肉供應，16日大陸國家發改委會同相關部門指導華商儲備商品管理中心順利組織了春節後第十一批中央凍豬肉儲備投放，共成交9665.6噸，平均成交價為每噸2萬3196.97元人民幣，截至目前，春節後共投放11批中央凍豬肉儲備，對豬肉價格形成有效引導，2月中旬以來豬肉價格呈現持續回落態勢。 (旺報 ) #豬肉 #儲備 #價格 #豬肉價格 #國家發改委 #春節 #市場 #凍豬肉 #人民幣 #回落 也許您會感興趣 推薦閱讀 現金為王 人民幣存款餘額 3月逆勢增 04:092020/04/17 金融．稅務 人民幣對台幣 逾13年新低 04:092020/04/17 金融．稅務 談豬肉出口 蘇：若出口日本可賺550億 11:002020/04/18 政治 北市就服處微徵才 全家、摩斯、悟饕儲備幹部30K起 10:482020/04/19 生活 豆粕漲價？ 陸農業部：3月一波起漲 4月已回落 18:562020/04/19 兩岸 鋒裕匯理新興債基金 得獎無數 04:102020/04/20 產業特刊 人民幣中間價升61點 10:202020/04/20 財經 《金融》公股行庫下殺，人民幣1個月定存利率1％不保 12:332020/04/20 財經 更想投資 美日企站穩中國不搬了 04:102020/04/21 焦點新聞 《匯市》美元指數站回100 離岸人民幣觸7.1 10:342020/04/21 財經 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 鍾南山：陸錯失新冠藥物大規模臨床研究機會 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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