2020年5月所得稅申報共有7項重點不同於以往，包括「申報時間延長1個月」、「繳稅可延1年或分期3年」、新增「長期照顧特別扣除額」、「維持基本生活所需費用提高至17.5萬」、「新增薪資所得核實減除費用方案」、「政治捐贈1%以上可列舉扣除」以及「同婚伴侶可合併申報」等。

由於稅改針對不同族群增加扣除額，年收入40.8萬元以下單身者、81.6萬元以下雙薪夫妻可免繳稅。

以下為財政部及宏泰人壽保全部協理丁淑珍提醒民眾報稅注意事項。

1、申報時間延長1個月

財政部為疏散報稅期間人潮、避免群聚感染，將2020年綜所稅申報期間延長1個月，不論受疫情衝擊與否，所有申報戶都可延長至6月30日申報。

2、繳稅可延1年或分期3年

財政部日前宣布，受疫情影響無法於期限內繳交綜所稅、營所稅等國稅、地方稅，可申請延期或分期繳稅，且不受應納金額限制，最長可延期1年或分期3年（36期）繳納，受隔離、檢疫、治療者可延期繳納。適用對象將會從寬認定，綜所稅營所稅也都適用，此次方案可謂史上最大優惠措施。

3、維持基本生活所需費用

「維持基本生活所需費用」在去年(2019年)由17.1萬提高至17.5萬元，此項目並適用於2020年5月報稅。財政部估計約有5萬戶可受惠，相當於減稅利益11.88億。

4、長期照顧特別扣除額

內政部統計處資料顯示，107年3月底我國戶籍登記65歲以上老年人口計331萬人，占總人口14.1％，正式邁入高齡社會。也因為人口結構快速趨向高齡化，促使長期照顧需求增加，政府為了減輕長期照顧身心失能者的家庭負荷，在2020年報稅項目中新增「長期照顧特別扣除額」。

不論是居家照護、送至照護中心或者聘請本國籍或外籍看護照顧，只要是符合衛福部公告「須長期照顧之身心失能者」條件，報稅時每人每年可減除12萬元。此項目得溯及以往自108年1月1日起實施。

但僅限於一般收入者，若是高收入族群，如所得稅率20%以上、基本所得額超過670萬元者、股利及盈餘按28%分開計算者不得使用此項目減除。

5、薪資所得核實減除費用方案

這個項目的全名是「薪資所得核實減除費用方案」，曾經因為名模林若亞提出意見而修正的名模條款，也將於2020年5月份報稅時納入新增項目。

民眾所得薪資收入除可選擇以既有的20萬元薪資所得列舉為特別扣除額扣除之外，也可以選擇以實際支出費用申報核實減除。

不過這個項目也有限制，只在職業專用服裝費、進修訓練費以及職業上工具支出這三類費用適用，減除金額有上限，上限額是薪資收入的3%。

6、同婚伴侶可合併申報

依照所得稅申報規定，結婚的第一年可以自行選擇要分開申報還是合併申報，同性伴侶可自行試算後選擇較有利於己的選項。但婚後第二年則是一律要合併申報。

配合同婚合法，2020年起新版的報稅申報書表單已不再使用以往的「夫妻」兩字，而是一律修改為「納稅義務人及配偶」。同婚伴侶的所得稅計稅、申報、繳稅、優惠皆與非同婚伴侶相同。

7、政治捐贈1%以上可列舉扣除

依據《政治獻金法》規定，民眾想捐助政黨節稅，被捐助政黨必須要一定有支持度，否則不一定能節稅；捐贈新成立政黨，立委候選人總得票率有1%才能列舉扣除。

也就是說，如果政黨在過去最近一次全國不分區立委選舉、區域立委選舉以及原住民立委當中，每一種選舉中的支持度都未超過1%，不論是對個人或營利事業而言，相關捐贈都不能列報節稅。

同時對於捐贈金額也有規範，具選舉權之個人對同一擬參選人每年捐贈總額不得超過10萬元，且每一申報戶每年對各政黨、政治團體及擬參選人捐贈的扣除總額，不得超過各該申報戶當年度申報的綜合所得總額20%，其金額並不得超過20萬元。

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(中時電子報)