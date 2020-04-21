各界聚焦新冠肺炎疫情，腸病毒悄悄進入流行高峰期。兒科醫師提醒，每年以4月到9月為腸病毒主要流行期，今年3月初已有1對雙胞胎，在托嬰中心感染腸病毒，住院治療2個禮拜後康復出院，呼籲家長注意孩子的個人衛生與洗手習慣，才能預防腸病毒找上門。

11個月大的雙胞胎兄弟周翔、周泉平時喜歡一起做同樣的事，感染腸病毒也不約而同。媽媽洪如宥在臉書寫下「腸病毒不孤單、兩隻一起來」，她說，發燒當天是弟弟先，沒想到晚上哥哥也跟著發燒，還不清楚發燒原因時，托嬰中心已經來電通知班上有腸病毒確診個案。

豐原醫院兒科主任馬志豪表示，每年以4月到9月為腸病毒主要流行期，腸病毒的傳染力又特別強，不只幼兒或學童容易感染，形成校園群聚感染，其實大人也會得腸病毒。這對11個月大的雙胞胎，在3月初到醫院就診時都出現發燒及口腔潰瘍情形，因而收治住院治療。

馬志豪強調，腸病毒主要透過糞口、飛沫或接觸傳染，最有效的預防方法就是做好手部清潔衛生與咳嗽禮節，如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速到醫院就醫。

(中時 )