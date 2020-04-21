新加坡總理夫人何晶（HO Ching）日前針對台灣捐贈口罩一事，在臉書發文「Errr…」引發爭議，昨（20）日她又PO一連串的「Heehee heehee heehee heeheehee」，讓網友大感疑惑，對此她也回應了。

繼「Errr…」之後，何晶又在臉書PO文一大串的「Heehee heehee heeheehee！」表示這世界有時候可以非常好笑，等會兒我會笑倒在地。

網友看到這則詭異PO文後，留言表示「阿姨，你磕藥了嗎？」「你還好嗎？」「這裡發生什麼事了？他Ｘ的，他怎麼了」、「有一瞬間我以為你被駭了」。

文章PO出後，何晶更7度修改文章，表示對於有人問她臉書是否遭駭，忍不住又笑了，有些人不允許他在臉書PO出不同立場的觀點，甚至想限制自己使用臉書的權利。

何晶說，「抱歉了，大家，很開心！」坦言自己天生就是一個特立獨行的人，血液裡充滿無禮，也感謝大家的關注。

(中時電子報)