一貫道總會假發一崇德台北道場於2020年4月18日「崇德文教紀念館」舉辦「第九屆第一次會員代表大會」、「白陽聖廟第二屆第二次信徒大會」及「中華文化聯合交流促進會」暨「中華一貫道全球總會」成立大會，為團結一貫道道親，促進各組線交流，道傳世界、渡眾救劫，兩岸國際公益備受肯定。

1988年一貫道成立總會立案至今30餘年，在歷任理事長及理監事的共同努力中，開創對外行政一個重要的平台，同時於2012年成立「中華文化聯合交流促進會」，以發揚中華傳統文化，並與兩岸四地及世界各地之交流為主要業務。

而「中華一貫道全球總會」成立大會，乃為團結一貫道親、健全道務並聯合世界各國總會辦理有關會務及文化公益之交流活動，因應全球化時代臨，結合網路媒體、資訊透明化、社會脈動的劇變、結合各組線的修辦人才及融合各國家地區的特色，創造一貫道成為世界宗教的前瞻願景。

回顧2019年工作重點有社科院泰國調研、印尼龍目島救災捐贈組合屋、「中華文化在海外華人華僑的傳播與傳承」學術調研期中研討會、社科院澳大利亞調研等，9月本會榮獲內政部頒贈全國性社會團體公益貢獻銀質獎，11月內政部與總會合辦「108年度內政部第十屆宗教事務諮詢委員參訪暨座談會」，一貫道獲政府及社會各界之肯定。

因應新冠疫情的防疫措施，也配合中央政府政策執行，總會協同六都及省分會十四縣市協會辦事處共同協助疫情掌控，大會報到採兩邊分流，落實簽名、檢查、乾洗手，人員管控、全程配戴口罩，座位間距加大，保持一公尺以上的社交距離，所有與會的貴賓、會員及服務工作人員大家全力配合，使每個會議進行更加圓滿順利。

(中時 )