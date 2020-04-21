台灣防疫全球聞名，第一線防疫人員與後勤支援人員都功不可沒，新北市議員劉美芳、邱烽堯、王威元、廖先翔、馬見、宋雨蓁21日舉行記者會，將發動連署，建請新北市長侯友宜向中央爭取防疫獎金，60％給第一線防疫人員，40％也要照顧後勤行政人員，在中央撥款前，可動用第二預備金，全力支援。

劉美芳指出，新北市400萬人口為全台之冠，防疫工作非常辛苦，在侯市長超前部署下，每天都有新的挑戰，從疫情開始至今，所有防疫公務人員有許多防疫會議、規畫要執行，但加班費卻有申請上限，希望市長能向中央爭取經費，並以新北市第二預備金約3.62億元先行墊付加發防疫獎金，以慰勞他們的辛苦。

廖先翔指出，外界都以為公務員福利比一般勞工好，但其實他們加班費都設有天花板，疫情何時會結束，不得而知，但是大家團結相互扶持，用正向的態度面對一切困難，相信再艱困的情況都能挺過。

馬見與宋雨蓁則說，警察有職務加給，但一般公務人員是沒有的，另新北市原民局轄下部落也有文化健康站，還有泰雅族博物館等同仁，加上部落族人散居新北市各地，原住民公務人員每天面臨肺炎疫情威脅也不亞於其他第一線人員，同樣需要給他們激勵。

王威元與邱烽堯也說，知名全聯超市也發放防疫獎金到員工戶頭，私人企業都如此，公部門更該善待我們的員工，鼓勵公務人員的辛苦。

(中時 )