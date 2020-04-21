海軍敦睦艦隊因官兵染疫，海軍在18日緊急召回艦上官兵採檢、隔離，但集結地點選擇在台中一中，且防疫車及軍車等還進入校園，引發台中市長盧秀燕向軍方抗議。海軍司令部表示，引狀況緊急未事先溝通感到抱歉。

海軍表示，4月17日臨時收到國防部通知召集命令，希望能以最短時間、最少集結人數，迅速完成集合，以減少官兵在外接觸範圍。因此在極短時間內，考量集合地點必須選擇場地空曠，通風良好及地標明顯、易於辨識、不易混淆之地方。

據了解，因事出緊急，又逢週末假日，故並未事先取得台中一中校方或教育主管機關同意。集結地點選擇在台中一中校外確實不妥，且事先未與地方溝通協調，有欠周延，這是海軍要道歉的地方。

海軍強調，因為當時有時間壓力，必須在最短時間內急於將同仁召回，儘速完成相關防疫作為，因此任務規劃未盡周全，事先未能與相關單位溝通協調，造成學校及社會困擾，海軍再次表達歉意，並會予以檢討。

(中時電子報)