北韓最高領導人金正恩今（21）日傳出進行心臟手術後病危，不過南韓官方隨即打臉，沒有任何跡象顯示金正恩身體出現異狀。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員說法指出，北韓最高領導人金正恩在進行心臟手術後「情況危急」。

不過美國官員的說法隨即遭到韓國打臉，韓聯社報導，青瓦臺在CNN報導後一小時左右就澄清，南韓沒有監測到北韓有任何暗示金正恩身體出現嚴重問題的「不尋常」跡象。

青瓦臺發言人姜民碩（Kang Min-seok，音譯）表示，「我們無法證實什麼，而且目前沒有偵測到北韓有任何不尋常動作。」

另外，韓聯社也引述韓國政府消息人士指出，南韓目前沒有偵測到和金正恩健康問題相關的跡象，該員更強調，金正恩近日還持續出現在公共視線內。

金正恩最近一次出現在官媒報導中是4月11日，當天他主持朝鮮勞動黨政治局會議，呼籲全國各地採取嚴格的防疫措施，徹底對新冠病毒入侵進行檢查。

(中時電子報)