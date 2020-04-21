華為創辦人任正非近日接受外媒採訪時表示，疫情導致華為供應鏈及發貨通關受影響，預測第一季收入目標將適當下降，但年度目標暫不會有影響。他還透露，華為手機在中國市場的銷量在每天45萬部左右。

權威市場調研機構Strategy Anaylytics日前公佈的2月份全球手機市場的銷售情況顯示，因疫情影響，2月全球智慧手機總出貨量6,200萬部，較上年同期減少38％。從廠商來看，三星和蘋果分居第一、二名，而華為從原本的第二名滑落到第四名，當月出貨量550萬部，較上年同期下滑了69％。反觀小米排名超越華為，位居第三名，當月出貨量600萬部。

2019年，華為手機全球出貨量超過2.4億部。但日前外媒已傳出，華為內部已經下修了今年的銷量目標，因為美國制裁再加上疫情影響，2020年的手機銷售量預估將下降20％，估為1.9～2億部，這是華為手機出貨量第一次出現負增長。

(工商 )