連鎖餐飲集團王品（2727）宣布攜手外送平台Uber Eats，集結旗下17個品牌，秉持3大堅持推出353道外送菜色。執行長李森斌表示，目前外送及外帶合計營收占比已達25％，希望能逐步提升，成為外送餐飲第一品牌，彌補疫情造成的業績缺口。

王品此次動員集團超過25個單位，投入近300人以600小時馬拉松式會議、試作決定菜色，自17品牌現有686道內用菜單中嚴選260道菜，並配合外送特性研發新創93道新菜，合計端出353種外帶菜色，並在3周內經過至少5輪30～60人不等的壓力測試。

包括王品、夏慕尼、藝奇、原燒、西堤、陶板屋、hot 7、品田牧場、聚、莆田、沐越、青花驕、Su/food、享鴨、丰禾日麗等17個品牌、155家門市，已於17日先行在Uber Eats平台開賣，石二鍋預計5月1日上線，目標全台280家門市全部上線，價格帶落於64～400元。

王品執行長李森斌表示，集團強調餐廳體驗，27年來未想過要做外送，但旗下12MINI自9個月前推出外帶外送，目前貢獻已達該品牌營收3成。因此，2月先由聚、青花驕、莆田、沐越、丰禾日麗5個品牌先提供外帶，目前外帶營收占比已達10％。

李森斌指出，集團秉持餐點多樣化、包裝安心吃、美味送到家等3大堅持，不是在賣便當，而是販售體驗式的餐盒文化，將最自豪的用餐體驗送到顧客家中或辦公室，目標使王品成為外送餐飲第一品牌。

李森斌表示，17日外送服務上線迄今，對整體營收貢獻已提升至15％，其中低價位品牌的外送接受度高，但高價位品牌的內用比重仍較高、外送占比未達8％。希望能將體驗從店內延伸到店外，建立消費者習慣，預期外送比重未來可逐步提升。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎認為，Uber Eats花費甚多心思進行APP體驗服務差異化，相信此次與王品合作將會創造3贏，除了協助王品更深入外送產業，也讓消費者的選擇更多、王品重視服務的溫暖亦會重視外送同仁。

(時報資訊)