新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，消費性電子產品買氣受到影響，美律(2439)首季營運恐為今年低點，但預估隨著新款TWS(藍芽耳機)、電競耳機出貨，加上5G iPhone Speaker in-house比重提升，以及蘋果iPhone SE預購不俗，有助於美律今年提升獲利能力，美律今股價表現抗跌，早盤一度上揚約2%，為盤中逆勢走揚的個股。

美律第一季營運適逢淡季，加上新冠肺炎疫情衝擊終端消費市場力道，整體營運表現保守，惟3月因接獲耳機急單，帶動營收回溫，美律3月營收26.27億元，月增加269.99%，年減少22.29%；累計前3月營收51.9億，年減少31.81%。

雖在疫情關係下，恐導致5G iPhone延後推出，但仍舊為美律今年下半年重要焦點，美律今年占比蘋果揚聲器市占率也將持續提升，且近期蘋果iPhone SE預購不俗，今年美律Speaker Box獲利能力提升，產品組合改善將提升獲利能力，在耳機產品上，TWS與電競耳機新品上市，也有助於拉升毛利率，法人樂觀預估，美律今年獲利有機會微幅成長。

(時報資訊)