海軍敦睦艦隊旗艦磐石艦19日爆發24例確診新冠肺炎，竟成台灣防疫最大破口。但讓外界不解是，為什麼防疫期間，還決定執行敦睦遠航？對此，民進黨立委王定宇表示因為有機密任務，但遭網友狠打臉，直言在唬爛啊！

王定宇日前在臉書發文表示，敦睦艦隊2月21日人員集結，台灣和帛琉距離2321公里，3月5日出發，3月12日抵達帛琉，用了7天多，可是回程是3月15日從帛琉出發，抵達左營軍港的時間是4月9日，用了25天多，這當中多了近19天的「額外航程」，據瞭解「額外航程」沒有靠港靠岸，「額外航程」是進行訪問帛琉以外的重要機密任務，這些海軍官士兵是在執行任務，不是連續假期去玩，不宜過度污名化遠航訓練，更不應該對這些海軍官兵獵巫。

王定宇說，四月9日到15日，敦睦艦隊6天都在左營軍港，其實這是不完全正確的訊息，在四月11日、12日，中共遼寧號航母和五艘護衛艦正好在台灣東部外海，而剛剛遠航回台的岳飛艦和康定艦，官兵都還沒有離艦，馬上受命出港對中共航母艦隊進行監控，並非閒置在左營港內。

對於王定宇的機密任務說，網友xeloss於批踢踢發文譏諷，聽他在唬爛！哪有人機密任務帶一票菜兵畢業生同行的，出包要這些軍校畢業生扛嗎，在公海航行是要出什麼機密，唬爛要打草稿，國防部的機密件不是這樣用的！出了包拿機密墊背，那往年的敦睦艦隊不都算機密囉！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)