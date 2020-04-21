海軍爆發新冠肺炎感染，但軍方說法如同「擠牙膏」般，讓人難以心服，質疑隱瞞疫情。對此，知名音樂人許常德也直言不諱的說「果然難以相信」，更直批長官愛說謊。

許常德在臉書表示，自己已退伍30年了，但對於軍中說一套做一套、胡搞瞎搞印象深刻，某年中秋節，部隊重大節日都有加菜金，也是阿兵哥最期待的日子之一，因為這天的晚餐比辦桌還澎湃，但那次只吃炒米粉，「因為我們營長把錢挪到請脫衣舞團來表演，表演完營長還跟著出去『逍遙續攤』」。

許常德透露，營長還特別照顧同梯某位弟兄，不用出操，每天閒來閒去，有次向同梯說很羨慕他，得到的回應卻是「沒有我想的那麼好」，因為營長查過他的資料，家裡是知名企業，對他好也是他跟營長的默契，只要他放長假，都是營長要他回家裡拿錢，不然他的日子會很難過。

在那個時代，許常德說，「要栽贓一個軍人是很容易的，像不像更惡劣的合法黑社會」，只是沒想到這個年代了，疫情如此嚴重，他們說實話的勇氣還是很當年，「長官都那麼愛說謊，阿兵哥為了放假隱匿病情有什麼難」。

(中時電子報)