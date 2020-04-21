準大學新鮮人看過來！由教育部指導、中央大學主辦的「全國大學先修課程暨認證資訊平台」，今年結合了全國11所大學共同開課。高中生可從5月14日起報名，暑假提前先修大一必修或選修課程，開學即可抵免學分。去年有高達87％的學生，通過該錄取學系的學分認抵，推行成效深受學生和家長青睞。

大學招生聯合委員會委託中央大學建立「全國大學先修課程暨認證資訊平台」，109學年度共有中大、清大、台師大、政大、交大、中興、中正、成大、中山、陽明、彰師大等11所學校加入。將開設27門大學先修課程，涵蓋微積分、普通物理、普通化學、生命科學導論、程式設計導論、經濟學、會計學、大一英文、日文、計算機概論等10個學門，有實體及線上課程，北、中、南區皆有開設。

中央大學教務長王文俊指出，大學先修課程不僅適合已取得準大學生資格的高三生，也適合想預先探索大學的高一、高二學生，培養自主學習能力，以銜接大學課程，還可實質抵免學分。

中央大學表示，該校108學年度接手「全國大學先修課程暨認證資訊平台」後，積極朝整合型e化系統目標努力，提供準大學新鮮人和高中生的單一窗口，線上選課的同時，就可即時查詢錄取的科系是否認抵該學分，大幅提升行政效率。

例如108學年度全國共有1563位學生報名先修課程，84％錄取該校並通過先修課程，更有高達87％的學生通過學分認抵。今年受到新冠病毒疫情影響，為避免群聚感染，實體課程人數規模將縮減，以中央大學開設的「微積分」為例，修課人數將從130人下修至60人。

(旺報 )