永慶房屋調查台北市均為額滿的明星國中小過去一年周邊房市交易資料，交易量由內湖區的明湖國小奪冠，其次為松山區的敦化國小、內湖區的麗山國小，至於房價，最難入手的為新生國小，平均單價為每坪89.7萬，而最親民國小則為石牌國小，單價僅約每坪50.1萬，兩間學校周邊住宅價差將近40萬元。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，少子化時代來臨，家長更重視子女教育，國小國中均為額滿學校的「雙學區宅」具有保值、轉手容易的效果，成為自住、置產兩相宜的好選擇。其中，明湖國小周邊住宅交易共194件為台北市額滿小學中最多，謝志傑表示，明湖國小及國中皆是知名的明星學校，附近南湖國小也是近兩年的額滿國小，學區完整，具捷運葫洲站及東湖站雙捷運站優勢，鄰近哈拉影城商圈，加上每坪55萬左右的親民房價，使明湖國小周邊交易量居台北市之冠。

居次的敦化國小交易量共172件，敦化國中小向來是家長們的兵家必爭之地，若非持有學區內建物所有權並設籍，往往需要設籍數年才能搶到名額。

至於房價最高的額滿學區，則以新生國小平均每坪89.7萬元最高，新生國小除了本身是明星學校之外，鄰近的金華國中更是一位難求，兩所學校皆緊臨大安森林公園、永康商圈，成為台北市房價最高的明星學區。此外，大安區的另外四所額滿小學，包括金華國小、國北教大附小、幸安國小、和平實小周邊房價均站上8字頭，不過內湖的明湖、麗山國小，北投的石牌國小、文山的景美國小，周邊房價均僅5字頭。

(工商 )