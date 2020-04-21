「口罩實名制3.0」正式上路，全家便利商店今（21）宣布，全力配合政府政策，將全台店舖的FamiPort機台「口罩領取專區」功能升級，4/22～4/24民眾只要持健保卡，至全台3,500家有FamiPort機台的店舖，簡單八步驟、20秒就能輕鬆完成口罩預購！

全家表示，全新口罩預購八步驟，分別是：一、FamiPort機台口罩領取專區；二、點選口罩預購；三、閱讀並確認條款；四、插入健保卡；五、確認個人資訊；六、選擇購買口罩規格（僅16歲以下可選擇成人或兒童口罩）；七、確認購買明細；八、列印預購繳款單至櫃台結帳。

全家指出，此次升級3.0最大的特色是，可直接透過FamiPort機台預購口罩，讓原先不擅長使用網路購買的民眾方便預購，也減輕民眾買口罩大排長龍的不便。另外，為方便民眾更換取件店舖，凡預購完成但未繳費之民眾，可於預購期間內至欲更換之店舖完成上述手續即可。

為鼓勵民眾到全家預購口罩，全家也宣布，4/22起凡預購完成者，除了可享Lets cafe大杯美式或拿鐵，不限冷、熱同品項買一送一優惠外，還有「77黑巧杏仁乳加或牛奶杏仁乳加」買2送1、「OERO香草口味捲心酥」買2送1、「士力架花生巧克力」2件39元優惠。掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄，還有機會抽中SKODA汽車一台。

此外，在付款方面，全家強調，店舖除了現金外，也提供電子票證、手機支付、信用卡等付款選擇；若民眾使用全家自有支付工具My FamiPay支付口罩預購費用，還可享7元刷卡金回饋（需綁定國泰、台新、富邦、聯邦、永豐、新光任一家銀行，每卡限回饋一次，回饋時間依各銀行公告為主）。

而在預購完成後，全家表示，民眾領取口罩時，除了透過FamiPort機台操作外，還可使用全家APP口罩領取功能，線上填寫好資訊後直接到店舖櫃檯刷條碼即可快速領取，提供防疫零接觸的領取方式。

(工商 )