路透社引述前人大財經委副主任賀鏗指出，最新中共中央政治局會議刪除了「努力完成全年經濟社會發展目標任務」的闡述，新提出了「六保」任務，保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉，可見已放棄今年GDP翻番任務，期望經濟能回到「基礎曲線」狀態。

他預計，上半年疫情可基本結束，中國經濟會沿著一條緩坡度曲線回升。若復工復產順利，今年第二季經濟增速有可能轉正至1％，下半年漸進入到基礎曲線狀態。第三季GDP增速會比上年同期的增速低，可能4％左右，但第四季會恢復到去年同期的增速。

他指出，中央放棄了GDP翻番任務，提出了「六保」任務。這是一個重大戰略思想轉變。他認為，為確保「六保」任務完成，在貨幣政策方面本次會議首提出「運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕」。這對企業、股市都是利多，對保市場主體將發揮重要作用。

同時會議還釋放擴大居民消費，適當增加公共消費；積極擴大有效投資，實施老舊小區改造；促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資；再次強調「房住不炒」等信號，說明去年12月的政治局會議和經濟工作會議確定的政策原則，不會因為肺疫影響而改變。

曾擔任過國家統計局副局長的賀鏗又稱，除調查失業率可信度或低了一點外，其他數據還是可信及預料之中，說明疫情對經濟的影響是外在暫時的，「我預計上半年疫情可基本結束。中國經濟會沿著一條緩坡度的曲線繼續回升。雖不是V型反彈，但也類似老師批改作業時打對號的曲線反彈，直至恢復到去年的『基礎曲線』往前走」。

(工商 )