據了解，銀行公會已在上週發出會議通知，將在本週三，由銀行公會，也是龍頭銀行台銀董事長呂桔誠出面召集全體36家國銀董事長一起開會，據悉屆時在公民營銀行之間協調出「紓困秩序」將成為這場會議的重頭戲，財金兩大部會，央行、經濟部等相關部會官員都會列席。

這場會議，是在上週四閣揆蘇貞昌召全體公股行庫董總赴政院開會之後安排，原本會議通知董事長與總經理一起參加，但基於防疫需求會場不能集合太多人，因此改由各銀行由董事長代表參加，董事長無法出席則派總經理。

這也是政府紓困專案出爐、金管會開始對各大銀行的紓困成效以逐日統計來列報管考之後，不分公民營，全體銀行董座首度面對面的集會，具有高度的象徵意義；不過對於現在公股、民營銀行現在對於紓困投入「不對等」的情況，能否透過這場會議的召集而改善，仍是未定數，因為金管會雖然提出了獎勵措施，但金融圈一般認為成效有限，最主要在於銀行業普遍認為，現在不是大張旗鼓擴張產品線、業務、據點的時候，反而業務風控才是最重要的，但金管會只能以鼓勵，而無法以處罰的方式來處理不配合紓困的銀行，這會是最大的「公民營不同調」的盲點。

(工商 )