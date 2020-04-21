美林牛熊指標在3月17日下跌至極度悲觀區的最低點0，代表強力買進訊號，截至4月16日止，指標在最低點已維持16個交易日；但回顧歷史，2008年金融海嘯時此指標在低點0維持210天，其他危機事件期間則維持約24～54天。

野村投信表示，預期此次的強力買進訊號仍會持續一段時間，若想逢低買進股市應採分批布局並保持耐心，相較之下，債市受惠於利差具收斂空間的優勢，反而增添投資吸引力，投資人不妨選擇具評級較高且具政策支持的投資級債。

NN (L)投資級公司債基金經理人高德洋（Anil Katarya）表示，3月企業和投資人賣出包括美國投資級債與國庫券等流動性較強資產以換取現金，導致投資級債快速下跌，利差升至相當具有吸引力的水準，即使最近利差收斂，目前美國投資級債利差約為210個基本點，遠高於5年平均的129個基本點，未來仍有較大的收斂空間。

此外， 美國聯準會(Fed)購買投資級債給予下檔保護，未來再跌空間有限，在現階段金融市場震盪仍大之際，適合投資人持有。

(工商 )