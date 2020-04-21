民進黨北市議員簡舒培揭露，柯市府政二代的薪資單。（摘自簡舒培臉書）

北市府近期屢屢挨批酬庸問題嚴重，民進黨北市議員簡舒培揭露，柯市府政二代的薪資單，痛批市長柯文哲利用市府資源，餵養這些即將要出馬選舉的人員，狠酸柯P選將超前部署、「北市府AKA民眾黨北市支部」，儼然成為政二代高薪實習生的進修班。

簡舒培指出，繼「血滴子」立委蔡壁如遷戶籍到黨員蔡宜芳高雄的家備戰高雄市長補選後，北市府也陸續補齊了民眾黨員，利用市府資源餵養這些即將要出馬選舉的人員。

簡舒培直指，許多議員抨擊機要借調的人員有許多政二代，包含北市議員林國成女兒林珍羽（原民會借調）、新北市議員李余典女兒李旻蔚（公園處借調），儼然成為「政二代進修班」，沒想到祕書處回覆政二代不是原罪，那民眾黨當初選舉時還在那邊嘴官二代製造輿論，如今市府內不乏政二代身分的人利用資源準備選舉，誰才是雙重標準？

她還說，根據統整的資料，仔細看一看還是同人不同命，明明大家都是一起幫阿北打選戰，有些「天公仔囝」像林珍羽、北市議員陳建銘女兒陳思宇，就是跟其他人不一樣，一起薪就是8職等，短時期擔任助理過水後，馬上就升職加薪，不由得讓人特別在意他們的政二代身份。

「不知道當時指控民進黨副祕書長林飛帆『林九萬』的天公仔囝林珍羽，現在臉有沒有腫腫的？」簡酸，林珍羽進入市府領公家薪水準備選舉，借調行政程序還沒完成就直接到祕書處工作，跟老闆一樣只會嘴，不知道酸人官二代的蔡壁如怎麼看政二代，「市府原民會實習生，口罩買到了嗎？」

(中時 )