台鐵福隆貢寮間電車線跳電，東正線預計下午搶通。(圖/台鐵提供)

(12:40更新)台鐵福隆到貢寮間21日上午10點10分傳出，雙線電車線扯斷造成跳電，疑似為外界施工侵入，造成東西正線電車線故障，事故原因經交通部台鐵管理局運安處調查指出，因為遠傳電信於福隆北端架線，電線掉落不小心碰到台鐵東西正線電車線導致，雙向誤點超過90分鐘，11點36分已完成單線雙向行車。

台鐵表示，目前貢寮到福隆的區間，以柴電機車救援，並由礁溪站開電力維修車到一旁前往查修，該區即刻啟動公路接駁，已搶通單線雙向通車，而東正線預計下午1點30分完成全線通車。

(中時電子報)