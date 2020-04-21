◎高雄9巿民疑染疫 5地點與確診海軍重疊

海軍磐石艦上目前爆出24官兵染疫，其中高雄人占9位。高雄市長韓國瑜表示，有9位市民疑似染疫，接觸地點有5處與確診官兵重疊，包括瑞豐夜市、義大商城、好市多大順店、中正一路120號5樓之7教室、新光三越左營店。

◎收到提醒簡訊慌 市民專線被打爆

台灣爆發首宗艦隊群聚感染，台中市確診3例，中央發出24萬通提醒警訊，引發收到簡訊民眾恐慌，市長盧秀燕21日表示，很多人接到擔心不已，不只打1922電話，市民專線1999都被打爆，連她都接到很多民眾電話表示不知所措，這段時間民眾要做好自主健康管理，可以外出，但必須要佩戴口罩，口罩現在是2周9片需求性高，希望中央不要再援外了。

◎動心臟手術 傳北韓領導人金正恩病危

據知情美國官員說，華府正在監看北韓最高領導人金正恩動心臟手術後病危的情資。

◎正妹醉暈 男友揪3P性侵還拍片

台北李姓男子6年前帶女友到夜店喝酒狂歡，女友喝醉後他帶回租屋處還傳訊息，邀吳姓男子一起性侵女友，他還拍下性侵過程，李、吳遭台灣高等法院各判刑4年及2年；民事求償部分，高院依據影片內容認定，2人趁女子泥醉共同性侵，須連帶賠償60萬元定讞。

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(中時電子報)